Grande Fratello Vip, Alex Belli: ''Alessandro Basciano punta Soleil perché è la concorrente più forte''

Alex Belli non risparmia nuove critiche ad Alessandro Basciano, poi parla del suo addio al Grande Fratello Vip.

Squalificato dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip per aver violato la quarantena in nome dell’amore, Alex Belli rimane uno dei protagonisti più controversi del reality show di Canale5. L’attore ha parlato dell’ingresso di Alessandro Basciano, e dell’interesse dimostrato per Soleil Sorge, svelando quale sarebbe la sua reazione se Delia Duran diventasse concorrente ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alex Belli punge Alessandro Basciano

L’ingresso di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip ha infastidito non poco Alex Belli che, sebbene squalificato dopo aver scelto di seguire la moglie Delia Duran e recuperare il rapporto incrinato dal flirt con Soleil Sorge, continua a seguire con passione le vicissitudini della Casa più spiata d’Italia. Intervistato da Chi, dopo aver svelato la verità sul rapporto con Soleil, Alex ha ammesso: “Io li chiamo gli “acchiappa-clip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce”.

Belli sta mettendo impegno nel rapporto con Delia, ma come reagirebbe se lei decidesse di vendicarsi, entrando a fare parte del cast del Gf Vip? “Può fare quello che vuole. Quando ci siamo incontrati abbiamo detto: “Giochiamo a carte scoperte”. Ho cercato di adattarmi al sistema, alla mia famiglia, alla mia ex moglie, mentre a Delia ho potuto dire: “Io sono così, sono una persona che ama al 110 per cento, che non si risparmia”. Se ho paura che si possa vendicare? Lei è sudamericana, ce l’ha nel sangue. Ma può anche farlo, ho le spalle larghe”.

Infine, parlando degli attacchi ricevuti per non aver svelato agli amici in Casa la sua intenzione di abbondare il programma, Alex ha ammesso: “Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”. Cosa ne pensate?

