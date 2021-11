Grande Fratello Vip, Alex Belli affronta Soleil Sorge: "Io sono andato contro il mondo per te"

Gossip TV

Alex e Soleil a confronto al Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 12 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa di Cinecittà è finalmente arrivato il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Alex e Soleil si confrontano al Gf Vip

Momenti difficili per Soleil che, dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip in cui è stata nuovamente accusata da Delia Duran di essere una gatta morta, ha deciso di allontanarsi da tutti anche da Alex. Proprio quest'ultimo ha sentito il bisogno di parlare con lei per capire cosa le stia accadendo.

"Lo sai che sto male a vederti così, vero? Tra amici potresti anche parlare, sono venuto a cercarti dieci milioni di volte. Mi manchi te!" ha dichiarato Belli cercando in tutti i modi di recuperare l'amicizia con l'influencer "Io sono con te. Sono andato contro il mondo per te. Guarda la realtà dei fatti. Ti voglio un bene dell’anima, sei una persona qua dentro che difenderei sopra ogni cosa, anche quando hai torto". "A me basta che mi stai vicino e che mi ascolti. Lo so che posso sembrare forte ma non lo sono" ha prontamente replicato la Sorge.

Leggi anche Adriana Volpe esalta il percorso di Soleil Sorge al Gf Vip

Alex ha poi continuato: "Ma cosa ca**o stai dicendo, io sono sempre con te. Ci sono stati momenti in cui ho pensato che tu non mi volessi vedere. Sono andato da Sophie a chiederle cosa avevi". "Come se Sophie potesse capire" ha ribattuto Soleil . Alla fine i due sono riusciti a chiarirsi e hanno chiuso il loro confronto con un affettuoso abbraccio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.