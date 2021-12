Grande Fratello Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: "Non dobbiamo vergognarci se ci amiamo"

Gossip TV

Torna la pace tra l'attore emiliano e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

E' tornato il sereno tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due gieffini dopo gli scontri di ieri, durante i quali l'influencer italo-americana ha accusato l'attore di fingere fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip, i due compagni d'avventura si sono ritrovati abbracciati nel letto durante la notte appena trascorsa.

Alex ha rivolto a Soleil parole molto importanti: "Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo? Se io e te ci amiamo non è un problema , gli altri sono un problema. […] Mi hanno chiesto cosa penso di te. Io ho detto che non lo so, so solo che mi piace anche quando fa la str**za e l’accetto così com’è, anche se mi fa arrabbiare di brutto. Mi piace in ogni modo anche nei momenti di scontro.."

In mattinata, l'ex attore di CentoVetrine si è confidato con Biagio D'Anelli sull'armonia ritrovata con la Sorge.

"Abbiamo fatto una notte bellissima", ha confidato Belli all'opinionista televisivo. "Sta iniziando a volare" ha aggiunto suscitando l'incredulità di Biagio. "Siamo arrivati insieme a una conclusione. Nel mondo c’è tanto odio, tanta cattiveria. Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando ci odiamo, quando l’essere umano genera sentimenti brutti. Ma quando ci sono sentimenti belli, noi del nostro amore non dobbiamo aver paura", ha dichiarato Alex.

"Non ti capita di sentirla tua, di baciarla" ha domandato Biagio. Alex ha risposto di no, ha continuato a spiegare che per lui è bellissimo celebrare l’amore in tutte le sue forme. "Se testimoni quello che hai nel cuore sei libero", ha aggiunto l’attore. Belli appare in realtà molto confuso. Nelle ultime ore è passato a dichiararsi a Soleil per poi tornare sui suoi passi e per affermare ancora di essere innamorato contemporaneamente di due donne.

