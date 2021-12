Grande Fratello Vip: Alex Belli a ruota libera su Aldo Montano, Alessandro Basciano e Soleil Sorge

Gossip TV

Alex torna a parlare del comportamento di alcuni concorrenti del Gf Vip.

Alex Belli continua a stare al centro del gossip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'attore è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e commentare i comportamenti di alcuni suoi ex compagni di gioco come Soleil Sorge e Aldo Montano.

La verità di Alex Belli su Aldo Montano, Alessandro Basciano e Soleil Sorge dopo il Gf Vip

Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Alex ha fatto un bilancio del suo percorso al Grande Fratello Vip con Soleil: "In questi tre mesi abbiamo raccontato la nostra amicizia, abbiamo raccontato la nostra complicità, un sacco di cose belle, queste cose non le voglio cancellare. Da parte mia e so anche dalla sua, c’è questa amicizia, vediamo quando uscirà".

A proposito dell'avvicinamento al Gf Vip tra Soleil e Alessandro Basciano, l'ex gieffino ha rivelato: "Non sono invidioso di lui. L’invidia non mi appartiene". Oltre alla Sorge, l'attore aveva stretto un bel rapporto di amicizia con Manuel Bortuzzo e Aldo, poi interrotto: "Quel tipo di amicizia con Manuel è rimasta, ci sono sempre stato per lui. Con Aldo abbiamo avuto dei dissapori, ma c’è un’incomprensione di fondo che non riesco a capire. Ci sono dei blocchi, messi da lui, e questo mi dispiace. Lui ha rilasciato un’intervista. Possiamo parlare del Gf, posso essere giudicato ma nel momento in cui tu vieni a giudicare la mia vita professionale allora io parlo e ti do la mia stoccata da schermitore televisivo".

Belli ha infine concluso chiarendo la sua situazione sentimentale con Delia Duran. "Il concetto di coppia aperta è di una coppia libera mentalmente. Quando io e Delia ci siamo conosciuti, ci siamo raccontati a carte scoperte. Quello che noi volevamo dire è che puoi stare insieme ad una donna ma puoi avere la libertà di giocare, ridere, scherzare con un’amica, senza essere giudicato" ha confessato l'attore.

