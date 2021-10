Grande Fratello Vip, Alex Belli a Nicola Pisu: "Soleil come ipotetica ragazza ti fa diventare matto, tu impazzisci"

Gossip TV

Nicola chiede consigli ad Alex per conquistare Soleil.

Nicola Pisu non molla! Dopo essersi confrontato con Davide Silvestri nella Casa del Grande Fratello Vip, il figlio di Patrizia Mirigliani ha chiesto dei consigli ad Alex Belli per riuscire a conquistare Soleil Sorge.

Nicola Pisu cotto di Soleil Sorge, i consigli di Alex Belli

Nicola sembra essere deciso a conquistare il cuore della bella Soleil. Il giovane concorrente è tornato a parlare del suo interesse per l'influencer italo-americana insieme ad Alex Belli sperando di ricevere qualche nuovo consiglio d'amore. "Esponiti più cerebralmente. Prendere una donna come Soleil, la prendi di testa e in testa lei ha anche altri mondi" gli ha consigliato l'attore.

Alex ha poi continuato confessando: "C’ha raccontato ieri sera che continua a pensare ad un’altra persona che ha incontrato prima di venire qua. Una donna come lei devi veramente avere quello step celebrale in più. È una partita a scacchi". "Anche questo è il bello ma non so se io sono in grado" ha prontamente replicato Nicola visibilmente amareggiato.

"Per come sei te: amicizia a vita. Perché lei come amica è perfetta come ipotetica ragazza ti fa diventare matto. Tu impazzisci. Te veramente sei un kamikaze, ma da amico te lo dico sinceramente. Vuoi che ti dia una strategia? Va bene te la do" ha aggiunto Belli vedendo Pisu seriamente preso dalla Sorge "Continua a giocare con lei e cerca di andare nella sfera un po’ più seria così che capisci come poterla prendere e trovare una breccia nel suo cuore. Tu devi diventare la sua spalla. E in quel momento lì potrai trovare una formula per trasformare qualcosa che è solo amicizia in un qualcosa di più profondo".

