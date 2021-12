Grande Fratello Vip, Alex Belli a Davide Silvestri: "Potevo innamorarmi anche di te, quello che c'è con Soleil..."

Gossip TV

La confessione di Alex sul rapporto nato con Davide al Grande Fratello Vip.

Domani, venerdì 10 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Alex Belli ha spiazzato tutti i telespettatori rivelando nella Casa di essere innamorato anche di Davide Silvestri.

Alex Belli spiazza su Davide Silvestri

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Davide, Alex ha rivelato di sentire una connessione artistica con lui, molto più forte di quella che ha con Soleil: "La connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. È molto difficile trovare questa alchimia. Quello che abbiamo noi è importante per me".

Dopo aver ascoltato le parole di Belli, Silvestri ha chiesto spiegazioni circa la dichiarazione d'amore fatta alla Sorge: "Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei? Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare".

Leggi anche Svelati i nomi dei concorrenti che lasceranno la Casa il 13 dicembre

"Immagina che questa cosa qua potevo avercela con te, nessuno ci avrebbe detto niente. Mi potevo innamorare anche di te, e allora?" ha aggiunto Alex "In quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo. Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. [...] Quanto abbiamo riso io e te. Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.