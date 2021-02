Grande Fratello Vip, Alessia Marcuzzi si schiera apertamente e difende Giulia Salemi

Gossip TV

La nota conduttrice romana su Twitter sull'influencer italo-persiana: "Viene sempre pugnalata alle spalle"

Ieri, è andato in onda il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip. E' stata una puntata molto difficile per Giulia Salemi che è stata nominata da molti compagni d'avventura finendo in nomination con Stefania Orlando. La Salemi al termine della diretta, ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere non comprendendo il motivo di tanto astio nei suoi confronti.

A tal proposito, la nota conduttrice romana Alessia Marcuzzi, ha preso le difese della gieffina schierandosi apertamente dalla sua parte. La Marcuzzi, attraverso una serie di tweet, ha voluto difendere l’influencer italo-persiana:

"Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi"

Ha scritto la conduttrice e poi ancora:

"Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, mollett. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!"

Forse non seguo la diretta - ha concluso - avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un "terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone"

