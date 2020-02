Grande Fratello Vip, Alessandro Graziani si confessa ad Alfonso Signorini: ecco cosa è successo con Serena Enardu

Gossip TV

Colpo di scena! Alfonso Signorini non si fida della Enardu e va a Uomini e Donne per parlare con l'ex tentatore Alessandro.

Dopo l'ingresso di Pedro Settembre nella casa del Grande Fratello Vip, che ha accusato Serena Enardu di essere ancora in contatto con Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip per il quale la sarda ha perso la testa, in molti si sono chiesti se il fratello di Pago non stesse dicendo il vero. Alfonso Signorini ha voluto sincerarsene e ha incontrtato il bel pallavolista.

Grande Fratello Vip: Alessandro e Serena insieme a Cagliari? Tina Cipollari lancia l'indiscrezione

Il confronto tra Pedro e Pago ha scatenato l'ira della Enardu, che non ha gradito l'atteggiamento del cognato né le insicurezze espresse dal suo compagno. In particolare, Serena è finita nell'occhio del ciclone per una serie di like sospetti che la sarda avrebbe lasciato sul profilo Instagram di Alessandro. Ad infastidire Pago è stato il fatto che, nel corso dell'avventura a Temptation Island Vip, fu proprio la vicinanza della sua fidanzata al bel pallavolista a determinare la crisi della sua relazione. Dal momento che Signorini ha fortemente voluto l'ingresso in casa di Serena, nonostante il clamoroso dissenso del pubblico a casa, il conduttore ha deciso di verificare personalmente se quando insinuato da Pedro corrisponda a verità.

Stando a quando riportato da 'Il Vicolo delle News', Alfonso avrebbe preso parte alla nuova registarazione del trono classico di Uomini e Donne per incontrare Alessandro, che è sceso in studio per corteggiare Giovanna Abate. Graziani ha confessato che, conclusa l'esperienza in Sardegna, avrebbe continuato volentieri la conoscenza con la Enardu. A sorpresa, Tina Cipollari è entrata a gamba tesa nel confronto, rivelando di essere a conoscenza di alcuni sviluppi rimasti ancora segreti. L'opinionista infatti, ha rivelato che alcune fonti le avrebbero segnalato che Serena ed Alessandro avrebbero passato un weekend insieme a Cagliari. Il corteggiatore non nega, ma afferma che i like su Instagram non sarebbero da interpretare con malizia.

La vicenda metterà in crisi il fragile rapporto tra i due gieffini?

