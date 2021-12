Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano su Gianmaria Antinolfi: "Al suo posto avrei fatto di peggio"

Gossip TV

Alessandro si confronta con Nathaly sulla nomination ricevuta da Gianmaria al Gf Vip.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha nominato Alessandro Basciano, deludendolo. La scelta dell'imprenditore partenopeo ha spiazzato anche Nathaly Caldonazzo, che ha deciso di parlarne proprio con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Alessandro e Nathaly a confronto sulla nomination di Gianmaria

A poche ore dalla puntata del Grande Fratello Vip, Alessandro è tornato a parlare con Nathaly della nomination ricevuta da Gianmaria. "Magari sotto sotto vorrebbe che tu te ne andassi. Ci può stare" ha dichiarato la showgirl convinta che sia stata una scelta dettata dal risentimento dell'imprenditore in seguito all’avvicinamento del nuovo arrivato a Sophie.

"Non lo so, ma tanto cosa cambia?! [...] È una cosa di orgoglio perché, come dici te, anche io avrei rosicato. Chi è che non avrebbe rosicato?!" ha prontamente replicato Basciano convinto che Antinolfi sia comunque infastidito dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip e dal suo rapporto nato con la Codegoni.

Dopo aver ascoltato le parole di Alessandro, Nathaly ha confessato: "Lui all’inizio aveva accusato il colpo. Lo vedevo con gli occhi, adesso invece si è ripreso. Però mi sentivo di dargli anche sostegno". "Anche dalla mia parte non è facile gestire questa situazione. Però, se io e te ieri parliamo da uomini e poi fai così vuol dire che porti rancore. Io comunque al suo posto suo avrei fatto di peggio, avrei rosicato" ha concluso l'ex tentatore.

