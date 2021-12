Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano rivela: "Piaccio a Sophie, mi ha detto che non è presa da Gianmaria"

Gossip TV

Dopo Soleil, il nuovo gieffino Alessandro punta a conquistare Sophie al Gf Vip.

Dopo essersi avvicinato a Soleil Sorge, Alessandro Basciano ha puntato Sophie Codegoni. Parlando con Giacomo Urtis, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere interessato all'ex tronista di Uomini e Donne, che sarebbe però impegnata con Gianmaria Antinolfi.

Alessandro Basciano pronto a conquistare Sophie Codegoni al Gf Vip

Alessandro è entrato da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, ma ha già animato gli animi. Il nuovo concorrente, infatti, si è prima avvicinato a Soleil e poi ha confessato di essere interessato a Sophie. "Secondo me io piaccio a Sophie. Non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto ‘sai sono 5 giorni che non lo bacio’. Perché dirmi una cosa del genere?" ha dichiarato il modello a Giacomo.

"Mi ha spiegato varie cose e mi ha detto che non è presa da Gianmaria" ha aggiunto Basciano parlando della situazione sentimentale della Codegoni "Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude. Dopo 3 mesi h 24 saprà valutare quello che vuole? Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo str***o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio".

Leggi anche Aldo Montano vuota il sacco su Alex Belli dopo il Gf Vip

Alessandro ha rivelato di aver affrontato anche Gianmaria: "Ho parlato anche con lui. Gli ho detto che se qui dentro non sono affiatati, fuori sarà peggio. [...] Se non ci fosse stato Gianmaria lei si sarebbe già avvicinata a me. Anche se con le risposte che mi ha dato io ho già capito. Al di fuori secondo me non ci sarà nulla. Loro due non sono una coppia ed è palese". "È una cosa destinata a finire" ha concluso Giacomo riferendosi al flirt nato nella Casa tra Sophie e l'imprenditore partenopeo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.