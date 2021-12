Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano pronto alla storia d'amore con Sophie Codegoni?

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, entrato nella Casa del Grande Fratello nel 28°esimo appuntamento, già proiettato su Sophie ancora prima di entare.

Nel corso del ventottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, c'è stato l'ingresso di un nuovo concorrente: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano. Una giovane e bella presenza che non è affatto passata inosservata dalla donne della Casa. Il 32enne, originario di Genova, nella clip di presentazione, ha subito messo in chiaro di essere affascinato da due gieffine: Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Un sorta di biglietto da visita per non sorprendere più di tanto i telespettatori qualora si proiettasse sulle due ragazze? Deianira Marzano, la popolare influencer partenopea aveva già lanciato un'indiscrezione sull'ex corteggiatore. Stando a quanto pubblicato dalla Marzano infatti, è emersa una chat di Basciano in cui, ancora prima di entrare nel reality, era già proiettato sulla Codegoni con la speranza di poter iniziare una storia con lei. Del resto, nel reality show del Grande Fratello Vip, a tenere banco sono sempre le storie d'amore che catturano l'interesse da parte dei telespettatori.

Nel mentre, sia Soleil che Sophie, durante la puntata di ieri, hanno ammesso l'indubbio fascino di Alessandro. Chiacchierando in giardino, si sono confrontate dichiarando di non aver alcun interesse per lui e subito dopo sono scoppiate a ridere complici. Soleil è però fidanzata con il misterioso "superman" mentre Sophie, dichiara costantemente di essere single nonostante le attenzioni che a volte rivolge a Gianmaria. Dunque l'ex corteggiatore avrebbe più campo libero con la giovane ex tronista.

