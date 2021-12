Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: orecchie e denti rifatti, le vecchie foto

Gossip TV

Ecco com'era il 32enne genovese prima di alcuni interventi estetici.

Alessandro Basciano è una delle (apprezzate) new entry della Casa del Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso non è passata nemmeno una settimana eppure si è già fatto notare. Fisico tatuato e scolpito, sguardo dolce e sorriso perfetto: così si presenta il 32enne genovese, ex corteggiatore di Giulia Quattrocioocche di Uomini e Donne ed ex tentatore a Temptation Island Vip. Per ben tre donne della Casa, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Selassié, il fascino di Alessandro non è passato inosservato. Nonostante l'indubbio riscontro sul gentil sesso, l'ex corteggiatore ha confessato di essere un ragazzo insicuro e di essersi sottoposto ad alcuni interventi estetici perché non si piaceva particolarmente. Nello specifico, il bel genovese ha dichiarato di aver modificato le orecchie e i denti.

Ecco com'era Alessandro prima degli interventi:

Ora, Alessandro, sfoggia ora un sorriso perfetto e ha corretto il difetto delle orecchie che lui considerava troppo "a sventola". Agli ​interventi estetici si aggiunge un fisico scolpito, frutto della dedizione e la grande passione per lo sport. Insomma, nonostante le sue insicurezze, Basciano sembra avere tutte le carte in regola per far cadere in tentazione qualche inquilina della Casa. Nel mentre, l'ex corteggiatore si è già sbilanciato, ammirando il fascino di Soleil, la bellezza di Sophie e la dolcezza di Jessica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.