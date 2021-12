Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano furioso per la nomination di Gianmaria Antinolfi: "Se vuoi la guerra ci divertiamo"

Gossip TV

Confronto al Gf Vip tra Gianmaria e Alessandro dopo la diretta.

La nomination ricevuta da Gianmaria Antinolfi non è per niente piaciuta ad Alessandro Basciano. Dopo aver mostrato la sua delusione in diretta al Grande Fratello Vip, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di confrontarsi con l'imprenditore partenopeo per chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi a confronto dopo le nomination al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria ha nominato Alessandro: "Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Ora lo nomino però". Una nomination che ha mandato su tutte le furie il nuovo concorrente: "Sei incoerente e porti rancore [...] Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, va beh, vuoi giocare? Divertiti, gioca".

Subito dopo la diretta del Gf Vip, Basciano, che sta portando avanti la sua conoscenza con Sophie Codegoni, ha deciso di confrontarsi con Antinolfi e ribadirgli la sua posizione: "Capisci la mia posizione, avrei potuto fare anche io lo stesso [...] Se vuoi la guerra ci divertiamo, ma al livello umano abbiamo parlato da uomini".

"Io queste cose non le faccio, non la prendere sul personale" ha prontamente replicato Gianmaria, cercando di giustificare la sua nomination e spiegandogli di averlo fatto solo perché non aveva altre ragioni per nominare gli altri concorrenti, con cui convive già da diversi mesi.

