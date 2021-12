Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni litigano dopo lo scontro con le opinioniste

Gossip TV

Alessandro Basciano si sfoga con Jessica Selassié dopo il confronto con le opinioniste nella puntata del Grande Fratello Vip.

Argomento principe della nuova puntata del Grande Fratello Vip è il triangolo che si è creato in Casa nell’ultima settimana. Jessica Selassié ha ribadito di essere rimasta delusa dal comportamento di Sophie Codegoni, che ha detto di volersi tenere alla larga di Alessandro Basciano per poi gettarsi nelle sue braccia. In studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli criticano apertamente Alessandro, che si sfoga deluso e amareggiato, finendo con il discutere con Codegoni.

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano si ribella alle opinioniste

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un triangolo pericoloso e imprevedibile. Alessandro Basciano, dopo aver mostrato interesse per Soleil Sorge, si è gettato tra le braccia di Sophie Codegoni, non senza prima flirtare insistentemente con Jessica Selassié. La principessa etiope è rimasta molto delusa dal comportamento di Sophie, che ha ignorato il fatto che a lei piacesse molto Basciano, iniziando immediatamente una liaison con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nel corso della puntata, la situazione è stata analizzata con attenzione e Jessica ha ribadito di essere delusa, ma di aver superato il dispiacere.

Mentre Lulù Selassié volta le spalle a Sophie, la milanese si è difesa ribadendo di aver messo fine al flirt con Gianmaria Antinolfi ben prima di interessarsi a Basciano. “Io non riesco a capire cosa blocchi Sophie dal dire la verità. Lei ha continuato a dire a Jessica di non preoccuparsi… Alessandro è entrato per fare questo, è evidente essendo un bel ragazzo. Alla tua amica, secondo me, avresti dovuto dire la verità ovvero che volevi stare insieme a lui. Se Soleil avesse detto di sì, adesso stava con lei”, ha ammesso Sonia Bruganelli, che non crede alla sincerità della nuova coppia del Gf Vip.

“Neanche Alessandro è stato sincero perché ha illuso Jessica. Le ha detto che vuole la ragazza mora, come se dicesse che tra le tre è la preferita. Anche in cucina faceva il fenomeno. Battute o non battute, ma con una donna interessata non si fa”, ha dichiarato Adriana Volpe, accusando Alessandro di aver illuso Jessica. Poco dopo, preso dal nervosismo, Basciano ha iniziato a discutere con Sophie, che ha cercato di calmarlo. “Hanno attaccato me personalmente, e non ho potuto rispondere. Voi siete qui dentro, vivete il rapporto con Soleil. Io a te, sin dall’inizio, ho detto che se avessi messo un punto a prescindere da me, avrei avuto voglia di conoscerti”, ha sbotto Alessandro visibilmente frustrato.

