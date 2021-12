Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano dorme avvinghiato a Soleil. Alex Belli: "Sei un copia e incolla"

Gossip TV

L'attacco dell'ex attore di Centovetrine al neo concorrente del Grande Fratello Vip, già intimo e vicino a Soleil Sorge.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella Casa, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano. Il bel genovese, ancora prima di varcare la porta Rossa, ha subito confessato di avere un debole per Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Quest'ultima, archiviata la storia artistica con Alex Belli, non sembra essere immune al fascino dell'ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Trascorsi appena tre giorni, i due, questa notte, si sono abbracciati teneramente nel letto. Alessandro, questa mattina, ha subito confessato di aver gradito le dolci attenzioni della Sorge: "Comunque stanotte mi hai abbracciato te - ha detto Basciano rivolgendosi a Soleil - poi stamani mi sono aggrappato a te, eravamo appiccicati, però eri sveglia. Anche per me è stato piacevole. A me se una persona mi piace vorrei buttarmi..."

A non gradire le attenzione dell'ultimo arrivato nei confronti della Sorge, il suo amico del cuore, ormai ex gieffino, Alex Belli.

L'attore ha infatti cinguettato su Twitter lanciando una frecciatina ad Alessandro:

"Anche se hai le mie stesse iniziali AB sei un copia e incolla, attenzione le carte copiative non sono mai originali".

Un momento di gelosia del Man? Nel mentre, Soleil, ha dichiarato a Sophie parlando di Alessandro:

"Amore eravamo proprio avvinghiati. Sono un po’ scattata e lui se n’è accorto. Sì eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro giuro, un momento un po’ imbarazzante. Sì amo avvinghiati anche con le gambe. Poi quando mi sono svegliata lui ha iniziato a farmi un massaggio altruistico alle gambe. Guarda che avvinghiati così nemmeno io e Alex“.

