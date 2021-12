Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano consiglia a Jessica: "Devi farti desiderare, ti lanci subito"

Gossip TV

I consigli dell'ex corteggiatore alla principessa etiope.

Nonostante lo abbia nominato nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 27 dicembre, Jessica Selassiè si sta mostrando molto più tranquilla con Alessandro Basciano, responsabile dei suoi ultimi malumori nella Casa. A molti (compresa Jessica), è sembrato che l'ex corteggiatore stesse flirtando con lei quando, in realtà, si sta lanciando su Sophie Codegoni. Come detto, la più grande delle sorelle Selassiè, sembra aver messo da parte il risentimento e oggi i due ragazzi hanno chiacchierato scambiandosi confidenze e consigli.

Jessica ha dichiarato di aver vissuto un periodo in cui aveva accumulato peso e non si piaceva:

“Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo. Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo, per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima. Però nonostante ho iniziato a ripiacermi di nuovo puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio la colpa è mia, il problema è mio”.

La principessa non ha mai nascosto di avere degli atteggiamenti con forse allontanano gli uomini a cui è interessata. A questo punto Alessandro ha provato a darle dei consigli: "Hai un atteggiamento sbagliato, tu ti lanci subito, devi farti desiderare. Ti devi lanciare dopo, devi stare più sulle tue".

“Ma quando sto nelle mie poi l’altro non capisce che ho un interesse nei suoi confronti, tanto come faccio sbagli. Io sbaglio sicuro. Speravo di entrare qui e di trovare qualcuno che mi potesse piacere. Sono entrata ed ho trovato solo uomini sposati e quindi… Mi faccio mille film perché sono molto autocritica verso me stessa", ha risposto Jessica.

La principessa, che desiderava viversi una storia d'amore nella Casa, non è riuscita a conquistare Basciano ma, molti fan, sperano si possa avvicinare all'eccentrico e simpatico Barù, enologo e food influencer, nipote di Costantino della Gherardesca, che ha fatto il suo ingresso da pochi giorni.

