Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: "Non chiarire con Jessica, metti un punto"

Gossip TV

Sophie si sfoga con Alessandro, che le consiglia di chiudere con Jessica.

Continuano le discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi scontrata con Lulù Selassiè, Sophie Codegoni si è sfogata con Alessandro Basciano, che le ha consigliato di mettere un punto al rapporto con Jessica.

Sophie Codegoni delusa da Jessica Selassié, la reazione di Alessandro Basciano

Le battute e il comportamento di Jessica, che si è apparentemente alleata con Soleil Sorge, hanno fatto innervosire Sophie che si è lasciata andare a uno sfogo al Grande Fratello Vip con Alessandro. "Tu devi essere innamorato tutti i giorni per baciare una persona? Non credo. Io invece si. Mi fai le battutine, poi lecchi Alessandro e poi ti coalizzi con Soleil che sai benissimo che non è una mia amica" ha dichiarato la modella riferendosi alla principessa.

"Si è coalizzata con Soleil" ha aggiunto la Codegoni "Se le battute le fa Sole non mi importa, noi ce ne siamo dette di ogni, abbiamo litigato. Ma coalizzarti contro di me con lei, che è sempre pronta ad attaccarmi e non ha un buon pensiero su di me, non è carino. Allora lo stai facendo per farmi stare male. [...] Il fatto che una mia amica, invece di venire da me si coalizzi con lei, non mi piace".

Leggi anche Jessica Selassié contro Sophie Codegoni

Dopo aver ascoltato lo sfogo della giovane concorrente del Gf Vip, Alessandro ha dichiarato: "Si è coalizzata con una persona forte, che poteva evitare [...] Il consiglio che ti posso dare è quello di mettere un punto. Non chiarire, ma metti un punto. Va bene la battuta ogni tanto, ma non può farti sentire in colpa di qualcosa che tu non c'entri". Sophie seguirà il consiglio della sua nuova fiamma?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.