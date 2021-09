Grande Fratello Vip, Aldo Montano torna in Casa! (VIDEO)

Gossip TV

Aldo Montano incontra i gieffini nella Glass Room, rivelando di star per tornare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo aver osservato la quarantena preventiva, Aldo Montano è finalmente tornato nella casa del Grande Fratello Vip, per riprendere il suo posto tra i concorrenti ufficiali della sesta edizione. Prima di poter riabbracciare i suoi compagni di viaggio, tuttavia, lo sportivo dovrà osservare due giorni di isolamento nella Love Boat, così da poter essere presente durante la nuova Puntata del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Aldo Montano rientra in gioco

L’annuncio dell’improvviso abbandono di Aldo Montano ha allarmato i fan del Grande Fratello Vip, dispiaciuti all’idea di perdere uno dei concorrenti preferiti dal pubblico e un punto di riferimento per i concorrenti della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. In realtà, come poi spiegato diffusamente dalla redazione del programma e da Signorini stesso, Aldo ha lasciato momentaneamente Cinecittà, a causa di un impegno istituzionale già concordato e concesso anche dagli addetti ai lavori del Gf Vip, ovvero l’incontro con Sergio Mattarella con tutti i vincitori delle Olimpiadi di Tokyo.

Un’occasione unica, dal momento che dopo aver conquistato la sua quinta medaglia olimpica, Montano ha deciso di concludere la sua carriera agonistica. Ora, finalmente, Aldo potrà rientrare in Casa dove lo attendono i suoi compagni di viaggio che hanno sentito la mancanza nello sportivo. Prima di poter riabbracciare i gieffini, Aldo trascorrerà alto 48 ore in isolamento nella lussuosa camera della Love Boat, per poi fare il suo effettivo ingresso nel corso della nuova puntata, in onda su Canale5. Ed è stato proprio Montano, che si è affacciato alla Glass Room per confermare la notizia del suo ritorno durante la prossima diretta, a far scoppiare una lite tra Samy Youssef e Alex Belli, che si sono affrontati senza esclusione di colpi.

