Grande Fratello Vip: Aldo Montano lascia momentaneamente la Casa, ecco perché

Signorini comunica ai Vipponi che Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Aldo Montano è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Un impegno istituzionale molto importante al quale non potrà mancare e che lo schermitore aveva preso prima di firmare il contratto con Alfonso Signorini.

Aldo Montano fuori dal Gf Vip, la comunicazione di Alfonso Signorini

La terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 20 settembre 2021, è stata ricca di colpi di scena. Tra questi anche la comunicazione di Signorini che ha informato i concorrenti e il pubblico di Canale 5 del futuro di Aldo Montano nella Casa: "Devo fare una comunicazione importantissima. Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla Casa".

Il conduttore della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha poi continuato spiegando i motivi dell'abbandono momentaneo di Montano: "Si assenterà per un impegno istituzionale che ci fa molto onore. Impegno che aveva già preso precedentemente. Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto".

Proprio durante l'ultima diretta del reality show, Montano ha ricevuto sui social una velenosa frecciata da parte di una sua ex storica. Stiamo parlando di Antonella Mosetti che, dopo aver visto l'inconto dello schermitore con la sorella, è intervenuta sui social affermando: "Solo io so davvero chi sei. Una persona 'ora' meravigliosa!!! Anche merito mio".

