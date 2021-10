Grande Fratello Vip, Aldo Montano fa piangere Jo Squillo! (VIDEO)

Gossip TV

Jo Squillo, amareggiata per la Nomination di Aldo Montano, scoppia in lacrime davanti allo sportivo che fa di tutto per scusarsi.

Lo scontro tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli ha peggiorato visibilmente l’umore della cantante e attivista. Nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione e Jo, ascoltando le scuse di Aldo Montano che ha fatto il suo nome durante le Nomination, scoppia in lacrime.

Grande Fratello Vip, Jo Squillo distrutta per il tradimento di Aldo Montano

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip con una bandiera arcobaleno, per poi indossare il niqab e portare avanti diverse battaglie, come l’appello per il ritorno in patria di Chicco Forti, Jo Squillo sta vivendo ore drammatiche a Cinecittà. La cantante si è scontrata duramente con Katia Ricciarelli, ed è stata ripresa da Alfonso Signorini e dalle opinioniste, che vorrebbero vederla esporsi di più. Dopo le critiche di Manila Nazzaro, la gieffina è giù di morale e molto turbata dal tradimento di Aldo Montano che, nonostante il bel feeling tra loro, ha fatto il suo nome alle Nomination.

Vedendo Jo pensierosa, Aldo ha deciso di porgere le sue scuse: “Ho sbagliato, la prossima volta non farò un ragionamento di motivazione. Prenderò la mia responsabilità anche davanti ad Alfonso, non avendo la scelta tra quelle cinque persone sono andato ad esclusione. Mi sono attaccato ad una motivazione che, lì per lì, mi sembrava la migliore in quel momento. È la motivazione che mi ha bloccato”.

Jo, tuttavia, è ancora troppo delusa per poter affrontare un confronto, e si lascia andare ad un amaro sfogo: “La motivazione è un’aggiunta, oltre a non aspettarmelo da te. È una doppia incognita, perché mi sono fatta delle domande e non è facile da digerire. Ti giuro, non lo avrei mai pensato su di te. Mi sembrava di avere un feeling con il quale ci capiamo, proteggiamo la nostra unicità. Non me ne frega nulla della motivazione, anche se sembrava che stessi da una parte e non dalla mia. In quel momento ho sofferto, mi sono tirata indietro dalle polemiche per non ferirle”. La cantante, scoppiata in lacrime, ha ammesso di non voler cambiare la sua natura pacifica per amore delle telecamere, nonostante tutti le chiedano di esporsi maggiormente.

