Grande Fratello Vip: "Aldo Montano è uno stratega, Manila Nazzaro è più spontanea" parla un ex gieffino

Andrea Casalino rompe il silenzio sui concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 11 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'ex gieffino Andrea Casalino ha deciso di vuotare il sacco e dire la sua su alcuni concorrenti del reality show ancora in gioco.

La rivelazione di Andrea Casalino

Ospite dell'ultima puntata di GF Vip Party, Andrea ha deciso di rispondere ad alcune curiosità di Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Parlando del suo percorso nella Casa e dei concorrenti ancora in gioco, il modello ha rivelato il suo pensiero su Manila Nazzaro e Aldo Montano: "Tifo per Manila Nazzaro perchè è la meno stratega ed è pure più spontanea rispetto ad Aldo, che è una persona squisita ed un leader però secondo me è uno stratega".

Come riportato da Lanostratv, Casalino ha commentato anche il flirt nato al Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: "Lulù è una ragazza molto dolce ma anche terribilmente insicura, quindi con questo sentimento verso Manuel credo che rinforzi anche la sua personalità. Credo che Manuel le piaccia ma non penso ci sia tutto questo amore che a volte si percepisce".

A proposito del vincitore della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex gieffino ha confessato: "Potrebbero vincere una Manila Nazzaro o un Aldo Montano che sanno essere leader e sanno comunicare in modo semplice. Manuel Bortuzzo è una vittoria annunciata, ma il GF Vip potrebbe riservare delle sorprese".

