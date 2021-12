Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasceranno il reality: è ufficiale

Gossip TV

Lo schermitore toscano e il nuotatore triestino pronti a dire addio alla Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata di domani, lunedì 13 dicembre 2021, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip saranno messi davanti alla domanda fatidica se restare o lasciare la Casa. Alfonso Signorini ha comunicato loro del prolungamento del programma fino alla data della finale, prevista per il 14 marzo 2022. I concorrenti della sesta edizione erano stati messi al corrente della chiusura per la data del 13 dicembre, esattamente domani e saranno chiamati a dare una risposta uno per uno.

Come già anticipato da diverse settimane, è ormai certo l'addio di Aldo Montano al quale farà seguito quello di Manuel Bortuzzo. Aldo è ansioso di ricongiungersi con la propria famiglia e trascorrere il Natale con loro e come già ha detto in diverse occasioni, il Grande Fratello per lui è stata un'esperienza e non è un trampolino di lancio per intraprendere una carriera televisiva. Manuel, dal canto suo, ha in progetto un film dedicato alla sua vita "Rinascere" , pellicola coprodotta da Rai Fiction e Moviheart (per la regia di Umberto Marino e presto in onda su Rai1) e quella di allenarsi per le prossime Paralimpiadi. Quest'ultimo il grande sogno del ragazzo per il quale la sua permanenza nella Casa sarebbe un intralcio.

"Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film. Nel futuro di Manuel c’è il nuoto e soltanto il nuoto ma nel caso in cui dovessero chiedergli di partecipare a un programma tv per sensibilizzare su alcuni temi lui accetterebbe. Il nuoto sarà al primo posto, anche perché come ha detto più volte al GF Vip vorrebbe partecipare alle prossime Paralimpiadi", ha dichiarato Franco Bortuzzo.

Per quanto riguarda Katia Ricciarelli, la soprano sembra essersi convinta a restare, mentre, Davide Silvestri sarebbe con piede fuori dalla porta anche se non è detta l'ultima.

