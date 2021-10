Grande Fratello Vip, Aldo Montano: "Basta salvare Soleil, fatela giocare"

Gossip TV

Aldo Montano critica la scelta di Sonia Bruganelli di dare l'immunità a Soleil Sorge.

Non c'è pace per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. L'influencer italo-americana continua a stare al centro delle polemiche e delle critiche dei suoi compagni di gioco, che non hanno per niente apprezzato la scelta dell'opinionista Sonia Bruganelli di regalarle l'immunità.

Aldo Montano critica il nuovo meccanismo del Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Soleil, accusata di razzismo dagli altri concorrenti, è stata salvata dall'opinionista Bruganelli, che ha deciso di regalarle anche questa settimana l'immunità. Un comportamento che ha infastidito Ainett Stephens e Samy Youssef, ma anche Aldo Montano.

Parlando con alcuni suoi compagni di gioco, Montano si è lamentato del nuovo meccanismo del Gf Vip e della scelta della Bruganelli di salvare nuovamente la Sorge dalla nomination: "E vabbè allora che mettano un occhio esterno che decide tutto. Arriveremo al punto che diranno ‘tu hai lavato i piatti, fatto le dinamiche e allora stai qui. Te hai avuto rapporti intimi e quindi bene stai pure te, tu invece non hai creato nulla ed esci. Soleil oggi sarebbe andata in nomination sicuro contro Davide. Non la salvate sempre e dai, la salvi una volta, due, tre poi basta, falla giocare".

"Tanto se piace il pubblico la salva, giusto?" ha continuato il campione sportivo "Perché è giusto che il televoto decida chi resta e chi va. Forse per il programma è giusto così. Però io se gareggio con un mio avversario non è che arriva uno dagli spalti che salva uno dei due". Un pensiero condiviso anche da Amedeo Goria: "Hai perfettamente ragione, invece sono giuste le immunità che diamo qui dentro. Perché noi ci viviamo tutti i giorni e vediamo chi le merita".

