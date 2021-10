Grande Fratello Vip, Aldo Montano aiuta Manuel Bortuzzo a chiudere la relazione con Lulù Selassié: "Dille quello che pensi"

Gossip TV

Aldo e Manuel si confrontano sul rapporto nato al Gf Vip tra il nuotatore e Lulù.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere giunta al capolinea. A rivelare le sue intenzioni è proprio il giovane nuotatore che, parlando con il suo amico Aldo Montano, gli ha chiesto dei consigli per chiudere la relazione con la principessa .

Manuel Bortuzzo vuole chiudere con Lulù Selassié, il confronto al Gf Vip con Aldo Montano

"Sono entrato qua, senza pensare mai che succedesse niente di tutto questo, volendo vivermi questo percorso in un modo come l’ho iniziato, e ora vorrei continuare a viverlo come l’avevo iniziato" ha confessato Manuel ad Aldo parlando della relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip con Lulù "Se tra me e lei è successa una cosa in maniera molto naturale, semplice, poi è normale, da fuori ingrandiscono le cose e diventa più di quella che magari è. [...] Se andasse tutto in modo tranquillo, sereno pacato… perché devono pensare subito ad etichettare".

Dopo aver ascoltato lo sfogo del giovane nuotatore, Aldo gli ha consigliato di parlare sinceramente con Lulù e di pensare a cosa è meglio per lui: "Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te". "Per rispetto dei sentimenti di Lucrezia è giusto che capisca le mie idee, io gliel’ho detto l’altro giorno, se io trovo una persona che si integra al mio vedere le cose, al mio stile di vita e tutto quanto io vado avanti, se io percepisco che questa cosa non c’è… il mio sembra menefreghismo ma in realtà è il mio modo di dire basta" ha prontamente replicato Manuel.

Leggi anche Sonia Bruganelli vuota il sacco su Soleil Sorge

"Lei dice che mi capisce, mi conosce, ma non è vero, perché ci sono cose che non puoi sapere [...] non ne vale più la pena per me" ha aggiunto Bortuzzo ribadendo così la sua decisione di chiudere con la Selassié "Abbiamo tante cose da raccontare e poi magari capita che il mio essere qua prende una piega che non ha senso per me, che non mi fa dare niente, poi esco da qua e che ho fatto? La storia nel Gf? Non è nelle mie corde".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.