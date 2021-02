Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio evita la Squalifica: esplode la Polemica (VIDEO)

Gossip TV

Alda D'Eusanio è salva dalla squalifica grazie al televoto lampo. Il pubblico del Grande Fratello Vip vuole la concorrente in Casa.

Alda D’Eusanio ha infranto ogni record pronunciando la N word appena dopo poche ore il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ha rischiato la squalifica immediata, come nel caso di Fausto Leali, ma è stata salvata dal pubblico che attraverso il televoto lampo ha scelto di permettere ad Ada di continuare il suo percorso nel reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio salva dalla Squalifica

Alda D’Eusanio ha dimenticato i precedenti storici del Grande Fratello Vip, cadendo nel tranello della N word dopo poche ore dal suo ingresso in Casa. La nuova concorrente della quinta edizione si è lasciata andare ad un commento decisamente fuori luogo durante il party a tema persiano, scatenando la reazione del pubblico e di Enock Barwuah. Durante la Puntata, Alfonso Signorini ha informato la D’Eusanio dell’accaduto e lei si è mostrata sinceramente pentita.

“Chiedo scusa, bisogna dire una cosa: spesso nel modo di parlare sbagliamo, ma non lo facciamo apposta perché l’atteggiamento è di totale democrazia. Fino a pochi anni fa quella parola si diceva, mi dispiace se qualcuno si è offeso e se ho offeso le persone di colore”, ha ammesso Alda. In studio, Enock Barwuah ha spiegato l’importanza di non legittimare questo termine che è dispregiativo e razzista, pur tenendo conto della buona fede della gieffina e del fatto che tutti possano sbagliare.

Il televoto lampo salva Alda D'Eusanio: la concorrente rimane al Gf Vip

“Io capisco tutto quello che il popolo di colore ha sofferto e chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto agli schiavi neri. E noi dovremo chiedere perdono in eterno. Però voglio chiarire che, dato che fino a qualche anno fa si usava questo termine, chi non crede nel razzismo può sbagliare. Ha fatto bene a riprenderlo perché è un’offesa”, ha replicato la D’Eusanio. Tenendo conto delle intenzioni della gieffina e del fatto che la N word non fosse stata rivolta a qualcuno in particolare, il Gf Vip ha deciso di lasciare che fosse il pubblico a scegliere la sorte di Alda.

Il televoto lampo decreta che la D’Eusanio può rimanere in casa con una preferenza del 56%. L’accaduto, come prevedibile, ha dato via ad una polemica per la mancata squalifica. Signorini ha favorito Alda, risparmiandole la sorte di Fausto Leali, oppure la querelle dovrebbe essere ridimensionata dal momento che è stato il pubblico in prima persona a poter scegliere se punire o meno la concorrente?

bestemmia di denis dosio: squalifica

bestemmia di paolo brosio: vabbè dai ti mandiamo al televoto



fausto leali dice la n word: squalifica

alda d’eusanio dice la m word: televoto flash però dai puoi restare



c’è un problema di fondo secondo me #gfvip #tzvip — reb (@lattedisoya) February 1, 2021

