Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio contro Signorini e Mediaset: "Ho fatto causa. Katia Ricciarelli protetta, io cacciata"

La giornalista, intervistata da Nuovo, ha annunciato di aver agito legalmente contro l'Azienda Mediaset in seguito alla squalifica nella quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, fece il suo ingresso la giornalista Alda D'Eusanio che fu squalificata dal reality con un provvedimento immediato per alcune dichiarazioni rivolte al marito di Laura Pausini. La D'Eusanio, poco dopo essere stata allontanata dal reality, fece le sue scuse pubbliche alla nota contante e al suo coniuge, Paolo Carta.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la D'Eusanio ha dichiarato di aver fatto causa a Mediaset: "Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio. Poi ho notato una cosa su questa edizione. Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate! Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?"

Anche all'epoca dei fatti, la D'Eusanio dichiarò di non essere stata abbastanza protetta all'interno del reality e che era stata cancellata dalla rete, imponendo a tutti i suoi colleghi di qualsiasi salotto addirittura di non nominarla.

"È stato un grave errore e ne sono consapevole, oltre che pentita, ma Mediaset non mi ha protetta e non mi ha dato modo di scusarmi pubblicamente. Perché a pubbliche offese devono rispondere pubbliche scuse", ha dichiarato la giornalista al Messaggero. "È strano come prima del GFVip, per cui sono stata più volte cercata, potessi apparire sulla rete mentre ora sono innominabile. Non è giusto, è come se io non fossi mai esistita. Chiedo solo rispetto, rivoglio la mia dignità."

All'epoca, la giornalista D'Eusanio, facendo riferimento al compagno di Laura Pausini dichiarò: "Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte". Queste le parole della concorrente mentre stava ascoltando un brano della cantante.

