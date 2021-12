Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sbottano: "Basta, non esistono solo Alex e Soleil!!"

Gossip TV

Vippone in rivolta, stanche dell'argomento principale di ogni puntata del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro, Eva Grimaldi e Carmen Russo hanno manifestato un certo malumore dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, dedicata, in gran parte, ancora al triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

GF Vip, alcuni concorrenti sbottano: "Basta, non esistono solo Alex e Soleil!!"

Un argomento sempre attuale nelle dirette con Signorini a cui gli autori dedicano ampio spazio ormai da mesi.

Le tre gieffine (e in passato anche Jessica e Clarissa Selassiè), si sentono (giustamente) considerate di meno e ritengono che l'argomento abbia ormai stancato.

La Grimaldi, nonostante sia arrivata nella Casa del Gf Vip da poco, si è detta stufa di questa situazione:

"Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!"

"All’inizio ti appassionava, poi dopo? Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese, ma noi non abbiamo mai avuto un minuto per le nostre cose. Spero però che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente a riscaldare.. e a lavare i piatti?", ha osservato Manila

"Questa cosa dura da tanto perché funziona" ha commento Carmen. Pochi giorni fa c'è stato anche lo sfogo di Jessica che ha dichiarato di sentirsi poco considerata all'interno del reality. Uno sfogo più che giusto considerando quanto, in puntata, la più grande delle principesse etiope non venga mai chiamata in causa o raggiunta da un parente stretto per sostenerla. "Al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”, ha dichiarato Jessica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.