Grande Fratello Vip, Alba Parietti: "Tommaso Zorzi è il fulcro del gioco, lui e Francesco Oppini sono amici fin dall'inizio"

La nota showgirl parla dell'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra il figlio e l'influencer milanese.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 9 novembre 2020, abbiamo assistito all'emozionante incontro tra Francesco Oppini e Alba Parietti. Alfonso Signorini ha dato la possibilità alla nota showgirl di incontrare suo figlio per dirsi ciò che non si erano mai detti.

Alba Parietti parla del rapporto nato al Gf Vip tra Tommaso e Francesco

L'incontro al Grande Fratello Vip tra Alba e suo figlio Francesco è stato un momento davvero intenso ed emozionante. Intervistata dal settimanale Chi, la nota showgirl ha ripercorso la sua vita, svelando di aver sempre visto Francesco come un fratello più che come un figlio. Per chi non lo sapesse, la Parietti aveva solo 19 anni quando ha scoperto che sarebbe diventata mamma, dopo soli tre mesi di storia con Franco Oppini.

La Parietti ha parlato anche dell'esperienza di Francesco al Gf Vip, caratterizzata dal rapporto speciale nato nella Casa di Cinecittà con l'influencer Tommaso Zorzi: "Tommaso è il fulcro del gioco, è amico di Francesco fin dall’inizio e, quindi, chi vuole avvicinarsi a Tommy e farselo amico pensa bene di sputt***re Francesco. Stefania Orlando? Non ho mai apprezzato chi mette zizzania".

Inevitabile parlare anche di Dayane Mello, che nel corso delle ultime settimane si è resa protagonista di diversi scontri con Oppini: "La trovo di una bellezza assoluta e non penso che mio figlio non la noti, visto che ce l’ha tutti i giorni sotto gli occhi. Ma è innamorato di Cristina e l’amore fa passare in secondo piano la vanità e gli istinti primordiali".

