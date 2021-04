Grande Fratello Vip, Alba Parietti parla del rapporto con Francesco Oppini: "Le critiche mi fanno ridere"

Gossip TV

Alba Parietti risponde alle critiche rivolte a suo figlio Francesco Oppini, nell'ambito della sua partecipazione al Grande Fratello VIP.

Da mamma, Alba Parietti ha una pazienza limitata quando si tratta di critiche al suo rapporto col figlio Francesco Oppini, uscito a dicembre dalla Casa del Grande Fratello VIP, specialmente quando si parla dell'amicizia a volte un po' burrascosa di quest'ultimo con Tommaso Zorzi. Chiacchierando della questione col settimanale Vero, Alba Parietti ha ammesso di non essere sempre al di là di tutto quello che si scrive sui social, ma anzi di soffrirne spesso... con relativa perdita di pazienza!





Alba Parietti contro gli hater di Francesco Oppini

Parlando con Vero del suo rapporto con Francesco Oppini, Alba Parietti mostra una comprensibile sofferenza per chi giudica la sua presenza nella vita del figlio come "invadente": "Credono di poter dedurre da un post o un’ospitata che tipo di rapporto abbiamo?" Non c'è trippa per gatti per chi si aspetta da Alba commenti sulla dedica di supporto incondizionato a Tommaso Zorzi da parte di Francesco: proprio a negare quella presenza invasiva di cui parlano gli hater, Alba Parietti giudica tali questioni "parte del privato di una persona, non mi permetterei mai di entrarci".

Non si è mai pentita di aver letto un post di odio, critiche invasate, hating militante sui suoi profili social? C'è dopotutto chi li ignora o addirittura ci marcia. Non sembra proprio che sia il caso di mamma Alba, che sa sventolare bandiera bianca: "Sono un essere umano: un giorno me ne frego, un altro leggo e vado su tutte le furie..."