Grande Fratello Vip: Alba Parietti entra nella Casa, l'indiscrezione

La showgirl entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Francesco Oppini e Dayane Mello.

Stasera, lunedì 9 novembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Una serata ricca di colpi di scena e sorprese che, stando alle ultime indiscrezioni, vedrà l'ingresso nella Casa della showgirl Alba Parietti.

Alba Parietti entra nella Casa del Gf Vip, confronto in diretta con Francesco Oppini e Dayane Mello

Puntata decisamente ricca quella che andrà in onda stasera su Canale 5 del Grande fratello Vip. Nelle ultime ore, Stefano Bettarini si è lasciato scappare una bestemmia, che è stata ovviamente ascoltata dalla produzione del programma e non solo. Sul web, infatti, è scoppiata la polemica e in molti hanno chiesto a gran voce la squalifica del gieffino toscano. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini? L'ex calciatore verrà squalificato dal gioco?

Come anticipato da TvBlog, la puntata di questa sera vivrà un momento molto interessante grazie ad un confronto che vedrà protagonisti alcuni Vipponi con un personaggio del mondo dello spettacolo molto noto. Stiamo parlando di Alba Parietti che entrerà nella famosa Casa di Cinecittà per avere un confronto diretto con il figlio Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

La Parietti ha deciso di entrare al Gf Vip per chiarire due situazioni: le frasi sessiste usate in passato nel corso del reality show dal figlio e per le pesanti insinuazioni mosse dalla modella brasiliana. Ricordiamo infatti che la Mello ha espresso dubbi rispetto all'eterosessualità di Oppini per il rapporto speciale nato nella Casa fra lui e Zorzi. Come reagiranno i diretti interessati? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera, lunedì 9 novembre, in prima serata su Canale 5.

