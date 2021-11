Grande Fratello Vip, Ainett Stephens vuota il sacco sul rapporto con Soleil Sorge

Gossip TV

La rivelazione di Ainett: "Con Soleil non ho voluto strumentalizzare".

Ainett Stephens è stata una delle concorrenti più discusse e apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, la showgirl ha fatto un bilancio del suo intenso percorso nella Casa di Cinecittà. Un percorso caratterizzato anche dagli accesi scontri con Soleil Sorge.

La verità di Ainett Stephens

Ainett ha rilasciato un'interessante intervista a Casa Chi. Dopo aver criticato il comportamento assunto da Alex Belli durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'ex gieffina ha parlato del suo breve ma intenso percorso nella Casa: "In Casa ero particolarmente amata. Forse mi ha penalizzato avere più empatia nei confronti delle donne che degli uomini, li ho trascurati. Forse fa parte anche del gioco".

La sua esperienza nella Casa del Gf Vip è stata caratterizzata anche da alcuni scontri con l'influencer Soleil: "Con Soleil non avevo un buon rapporto. Era abbastanza neutro, all’inizio. Poi mi ha dato della scimmia, lo ha detto in un contesto diverso e mi ha detto scusa e ok. Non ho voluto strumentalizzare, mi ha chiesto scusa il giorno dopo quando è stata convinta dagli altri. Quando una persona ti offende o aggredisce non puoi essere giudicato perché non vuoi accettare le sue scuse".

Leggi anche Davide Silvestri critica Alex Belli dopo la lite con Aldo Montano

A proposito del discusso rapporto con Amedeo Goria, la Stephens ci ha tenuto a chiarire la sua posizione: "Onestamente non mi aspettavo le sue avances. E’ la prima volta che faccio un reality, davanti a tutta l’Italia poi… gli stava un po’ scappando la mano. Come si dice, l’uomo arriva fin dove la donna lo fa arrivare. E’ una persona che stimo, buona d’animo. Ho parlato con la produzione e con gli altri perché non sapevo come gestire la situazione. Poi gli ho parlato e da lì non mi ha più toccata e sfiorata".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.