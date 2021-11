Grande Fratello Vip, Ainett Stephens si schiera dalla parte di Aldo Montano: "È stato provocato da Alex Belli"

Gossip TV

L'ex gieffina Ainett rompe il silenzio sullo scontro tra Alex e Aldo al Grande Fratello Vip.

Ainett Stephens è l'ultima concorrente eliminata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e criticato duramente il comportamento assunto da Alex Belli durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ainett Stephens contro Alex Belli

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Ainett ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip affermando: "In Casa ero particolarmente amata. La sera che sono uscita sono stata votata soltanto dagli uomini, nemmeno una donna. Forse mi ha penalizzato avere più empatia nei confronti delle donne che degli uomini, li ho trascurati. Forse fa parte anche del gioco e va bene così".

La Stephens ha colto l'occasione anche per dire la sua sul comportamento assunto da Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge: "Penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole con la propria vita. Ma il fatto che lui abbia voluto smorzare quello che ha fatto con Sophie e Soleil, strusciate, baci e tutti quei giochetti sotto le lenzuola, a me sembra fuori luogo. [...] Alex ha voluto zittire Raffaella Fico dicendo che lui e la moglie hanno un rapporto aperto, e quindi se non dava fastidio a lei… Tuttavia nella lettera Delia si lamentava quindi abbiamo capito che non era così come diceva Alex. Sfido chiunque a vedere il proprio marito in una Casa a vedere il marito fare dei giochetti del genere e non essere gelosa. Visto che è stato così squallido mi chiedo: 'E’ veramente innamorato della sua donna?".

A proposito invece della lite scoppiata nella Casa tra Belli e Aldo Montano, l'ex gieffina si è schierata apertamente dalla parte del campione sportivo: "Aldo in un primo momento è stato provocato da Alex. Stavano quasi per arrivare alle mani e non è un atto che va sostenuto e non va permesso soprattutto in un contesto del genere, se ne vedono tante sul bullismo. Che esempio diamo? Bisogna però riconoscere che Alex Belli te le leva proprio dalle mani. Aldo è un ragazzo splendido. E’ un’anima pura, è se stesso. Un ragazzo acqua e sapone. Ho la sensazione che stia conquistando tutta l’Italia".

