Grande Fratello Vip, Ainett Stephens scoppia in Lacrime (VIDEO)

Gossip TV

Dopo essersi scontrata con Soleil Sorge, Ainett Stephens scoppia in lacrime e riceve il sostegno delle donne del Gf Vip.

Ainett Stephens è rimasta molto colpita dalle parole di Soleil Sorge e, nonostante le scuse della bionda influencer, non ha intenzione di perdonare e andare oltre. La bella concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver affrontato a testa alta la Sorge, ha avuto un momento di fragilità e si è lasciata andare ad un mare di lacrime.

GF VIP, Ainett Stephens si sfoga dopo la lite con Soleil

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un vero e proprio caso, che sta tenendo gli spettatori con il fiato sospeso e i diretti interessati in estrema tensione. Durante la discussione nata tra Samy Youssef e Alex Belli, dopo il ritorno di Aldo Montano, Soleil Sorge ha invitato i presenti a non urlare “come scimmie”, riferendosi anche ad Ainett Stephens che ha preso le parti del volto di Moschino, alzando i toni contro l’attore. La frase di Soleil ha creato scalpore, tanto che Samy e Ainett si sono sentiti sinceramente offesi dal paragone fatto dall’influencer essendo, purtroppo a causa dell’ignoranza e della cattiveria, uno degli insulti che più frequentemente viene rivolto alle persone di colore. La Sorge ha provato a chiedere scusa, dopo aver parlato a lungo con Jo Squillo e Manila Nazzaro, ma Ainett non ha voluto sapere ragioni e anche Samy si è mostrato poco incline a perdonare questo scivolone di cattivo gusto.

In Casa, poi, altre persone si sono coinvolte dal tema razziale che si è improvvisamente aperto e la Sorge è stata attaccata da tutte le donne del Gf Vip, scoppiando in lacrime per la tensione e sentendosi non compresa dagli altri inquilini. Anche Ainett, dopo aver affrontato lo scontro senza timore, ha mostrato un momento di fragilità, scaturito da ferite che si sono inevitabilmente riaperte a causa di Solei. “Non ti voglio vedere piangere. Ti rendi conto di te, di quello che sei e della bellezza che hai? Ma cosa te ne frega? Sfogati con le persone giuste, non con quelle li che non serve a niente. Domani si vedrà e vedrai che avrai la tua spiegazione, ma parlarne così non serve niente. Adesso fatti bella, e sii serena che è la punizione più grande per quelli che ti vogliono male. Noi ti vogliamo bene, non metterti in testa cose: nessuno ti ha mai guardato come persona di colore”, l’ha consolata Katia vedendo la bella Gatta Nera piangere.

Lo sfogo della Stephens è continuato per diverso tempo, tanto che anche la Nazzaro ha deciso di intervenire per tranquillizzare la gieffina. “Tu lo sai che siamo tutte con te. Tutte, tutte! Saremo sempre per te e lo abbiamo detto anche a Soleil. Noi siamo dalla parte di Ainett, di Lulù, di Clarissa, di Jessica e di Pia. Siamo da questa parte. Il dolore deve essere rispettato, basta fermarsi e chiedere scusa. È il primo passaggio indispensabile, senza giustificazioni”, ha spiegato Manila. Insomma, la situazione è critica: da una parte Soleil ha sicuramente sbagliato a pronunciare quella frase con leggerezza, ma dall’altra la Casa ha fatto immediatamente branco contro l’influencer senza darle modo di fare ammenda.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.