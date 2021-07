Grande Fratello Vip, Ainett Stephens e Alex Belli nel cast della nuova edizione? L'indiscrezione

Gossip TV

Arrivano nuove indiscrezioni sul cast del GF Vip.

Cresce l'attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre 2021 su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, pare che tra i possibili concorrenti del reality show potrebbero esserci anche l'attore Alex Belli e la showgirl Ainnet Stephens.

Ainett Stephens e Alex Belli nel cast del Gf Vip?

Si allunga la lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, TvBlog ha svelato i nomi di altri personaggi del mondo dello spettacolo che potrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Stiamo parlando di Alex Belli e Ainnet Stephens.

"Uno dei nomi in questione è quello della modella venezuelana Ainnet Stephens che ha già per altro ben frequentato i territori televisivi italici. In particolare la ricordiamo in Realt tv, Azzardo, Ciao Darwin, Festival del circo di Montecarlo, Chiambretti night, Grande fratello 10, Quelli che il calcio e Detto fatto. Insomma di certo non un concorrente di primo pelo televisivamente parlando, come del resto è il secondo nominativo di oggi. si tratta di Alex Belli, all’anagrafe Alessandro Gabelli. Pure lui notissimo al grande pubblico televisivo, lo ricordiamo fra i protagonisti di Cento vetrine e più recentemente di Furore, ma per restare nel territorio del reality show da menzionare la partecipazione nel 2015 all’Isola dei famosi, ma anche in Ballando con le stelle e più recentemente a Temptation island vip 2". si legge sul sito.

Ma non è finita qua. Il noto sito di informazione e gossip ha anche svelato il nome di un altro possibile concorrente del Gf Vip 6, ovvero quello di Andrea Casalino: "Chiudiamo questo trittico di concorrenti del Grande fratello vip 6 con il modello Andrea Casalino [...] Il cast però al momento non è ancora chiuso, quindi è lecito attendersi a breve qualche aggiustamento e qualche novità (perchè no, anche clamorosa) in attesa dell’annuncio ufficiale del gruppo di concorrenti dell’edizione numero sei del popolare varietà di Canale 5".

