Grande Fratello Vip, Ainett Stephens difende Lulù Selassié: ''Non è egocentrica''

Gossip TV

Parlando di Lulù Selassié, Ainett Stephens spezza una lancia a favore della principessa etiope del Grande Fratello Vip.

La bellissima Ainett Stephens è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip prima di quanto il pubblico si sarebbe mai aspettato. Nonostante sia ormai lontana dalla casa di Cinecittà, Ainett continua a seguire con passione il percorso dei suoi ex colleghi e ha deciso di spezzare una lanciare a favore di Lulù Selassié, fin troppo criticata per colpa del suo carattere particolare.

Grande Fratello Vip: Ainett difende Lulù e si scaglia contro Alex

Il percorso di Ainett Stephens nella casa del Grande Fratello Vip è stato breve ma ricco di emozioni. La bella Gatta Nera ha raccontato il suo difficile passato e il suo presente complicato ma pieno d’amore, facendo commuovere i fan del reality show di Canale5 e lasciando un bellissimo ricordo anche dopo l’eliminazione. Sebbene sia lontana dalla casa di Cinecittà ormai da diverse settimane, Stephens segue con passione gli ultimi risvolti tra i concorrenti e si è fatta un’idea ben precisa dei protagonisti di questa sesta edizione del programma.

A causa del suo carattere particolare, spesso bambinesco ma sempre sincero, Lulù Selassié si è attirata le critiche di molti telespettatori, che l’hanno definita fin troppo egocentrica. La Stephens, intervistata da Novella 2000, ha deciso di parlare di Lulù e delle sorelle Selassié, rivelando ciò che pensa realmente: “È stata tanto contestata per il suo egocentrismo, ma diciamoci la verità tutti lo siamo stati alla sua età. Non c’è nulla da criticare… Anche loro hanno sofferto come me del razzismo e quindi mi sono sempre sentita legata a loro”. Parlando invece di Alex Belli che, da quando è uscito dalla casa del Gf Vip seguendo la moglie Delia Duran per non perderla per sempre, è sulla bocca di tutti, Ainett non riesce a provare per lui alcuna empatia: “Uno più falso di lui non l’ho mai conosciuto. Sapeva come farsi notare dal pubblico”, ha sentenziato l’ex gieffina.

Nel frattempo, da quando ha lasciato Cinecittà, Alex è stato sommerso dalle critiche. Soleil Sorge dà tutta la colpa all'attore, rivelando di essere delusa da lui e da sé stessa per aver creduto alle sue parole. In casa, molti gieffini si sono schierati dalla parte di Sorge ma c'è anche chi non crede alla buonafede dell'influencer. Ad esempio, Gianmaria Antinolfi ha preso le parti di Alex e ha promesso di spedire in Nomination Soleil.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.