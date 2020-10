Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: "Un'intera puntata sulla loro storia finita, gli autori sapevano?"

Gossip TV

Ad alcuni inquilini del Gf Vip si interrogano sul perché sia stata mandata avanti una storia fasulla per diverse settimane.

Le domande che si stanno ponendo alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sull'affaire Del Vesco - Morra sono, in effetti, più che legittime. Ad interrogarsi sulla vicenda, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Dayane Mello. Perché continuare ore di dirette sulle dinamiche di una coppia che non è mai stata insieme? Se gli autori non ne erano a conoscenza, i due protagonisti hanno continuato a fingere per settimane intere. L'attrice siciliana ha parlato diverse volte di alcuni fatti avvenuti durante la loro storia che l'hanno portata ad avere un grande rancore nei confronti di Morra.

"La domanda che mi sorge spontanea è perché privarsi della propria vita e per quale motivo hanno discusso durante il loro ingresso?", ha chiesto Oppini che ieri ha messo le cose in chiaro con Dayane Mello."Loro hanno discusso perché si erano lasciati, capisci? Ci hanno fatto un’intera puntata su questa cosa!" ha replicato Zorzi.

"Ma gli autori lo sapevano? Perché fingevano di essersi lasciati?” si è chiesto nuovamente il figlio di Alba Parietti. "Non credo lo sapessero, qua siamo a certi livelli … Durante la prima puntata lei diceva che lui l’aveva fatta soffrire, poi che il suo ex Gabriel Garko è gay, poi che lei soffriva di anoressia quando Morra non c’era ed ora che non sono mai stati insieme“ ha replicato l'ex protagonista di Riccanza, mostrandosi, come del resto anche Oppini, molto perplesso.

Per non dimenticare, vi mostriamo una clip del Grande Fratello Vip datata il 21 settembre scorso, quando Adua Del Vesco, infuriata con Morra, gli rinfacciava fatti gravi accaduti durante la loro storia.

