Alberto Tarallo smaschera i due attori della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

È ufficiale! Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non sono mai stati insieme. A rivelarlo è Alberto Tarallo che, ospite nel salotto televisivo di Massimo Giletti, ha confessato che la storia tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è stata tutta una farsa creata dalla Ares.

Alberto Tarallo smaschera Adua Del Vesco e Massiliano Morra

Tarallo, che in questi giorni è al centro dell’attenzione mediatica per via del cosiddetto Ares Gate, ha rotto il silenzio e svelato tutta la verità sul rapporto che lega Adua e Massimiliano. Il produttore cinematografico ha ammesso i due attori, attualmente in gara al Grande Fratello Vip, hanno sempre finto di stare insieme: "Io non voglio parlare dell’omosessualità di Massimiliano, però posso dire che la loro storia è completamente finta, come sono finti loro sul teleschermo, perché è una storia che fu inventata da me, Enrico Lucherini e dal compianto Sandro Mayer. [...] Adua non ci aveva mai detto che era fidanzata, ci ha detto che aveva lasciato un fidanzato a Messina che era manesco...Non ho mai saputo che Adua avesse un fidanzato, poi bisogna capire se era fidanzata veramente con Massimiliano Morra, perché l’ho scoperto da gente che ne ha parlato, perché io non lo vedo il Grande Fratello".

Tarallo ha continuato il suo sfogo dichiarando di essere vittima di una forma di complotto: "Credo che nel caso di Adua questo tormento ha radici più lontane, più profonde. Credo ci sia rancore perché dopo la Ares non hanno avuto molte occasioni lavorative. Credo che qualcuno abbia lavorato su questo rancore un po’ infantile per architettare qualcosa contro di me. Questa è una sensazione che ho molto forte, di solito non mi sbaglio, sono una persona che ha avuto un certo fiuto nella vita e contino ad averlo. [...] Bisogna capire se Adua dice la verità".

Per la Del Vesco, quindi, questa sarebbe la seconda finta relazione, dopo quella con Gabriel Garko, smentita dall’attore stesso durante una delle ultime dirette della quinta edizione del Grande Fratello Vip in cui ha fatto coming out. E, se Giletti ha ospitato Tarallo a Non è l'Arena, Barbara D'Urso ha intervistato Enrico Luchetti, che ha insinuato che tra Adua e Massimiliano non ci sia mai stato nulla: "Nessua storia, io credo che Adua Del Vesco non l'abbia mai baciato!". Alfonso Signorini mostrerà le immagini ai due diretti interessati? Come reagiranno? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip in onda stasera, in prima serata su Canale 5.

