Grande Fratello Vip, Adriana Volpe vuota il sacco e svela alcuni retroscena inediti della lite con Sonia Bruganelli

Adriana Volpe rivela: "Quello che è accaduto mi ha destabilizzata".

Adriana Volpe ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità sul rapporto con Sonia Bruganelli. Intervistata da Rosalinda Cannavò a Casa Chi, l'opinionista del Grande Fratello Vip ha svelato alcuni retroscena inediti sull'accesa discussione avuta in diretta con la sua collega.

La verità di Adriana Volpe

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a un'accesa discussione in studio tra Adriana e Sonia. Il motivo? Una foto pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis insieme a Magalli. "Non mi aspettavo tutto quello che è successo" ha dichiarato la Volpe a Casa Chi "Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori".

La Volpe ha poi continuato rivelando: "Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata. Lei ha detto che non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ferito di più. Con quella foto ha mandato un messaggio chiaro. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile [...] Io credevo di avere instaurato un’amicizia e credevo di aver gettato le basi. Ho provato in tutti i modi a creare un contatto".

Adriana ha infine concluso svelando alcuni retroscena della lite avuta con Sonia: "Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te’. Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’. [...] Terza cosa e con questo concludo, essendosi incontrati quella sera cin un ristorante molto famoso, c’era una persona e mi hanno riferito che hanno parlato di me e volutamente hanno fatto una foto dicendo: 'Facciamo una foto così la facciamo impazzire'. Quando mi è arrivata quella cosa è stata la chiusura del cerchio. [...] Le dinamiche avvengono in studio e non dentro la Casa e siamo pronte per dare il nostro contributo da opinioniste. Quindi ora diamo spazio soltanto ai ragazzi".

