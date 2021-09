Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Tirerò fuori gli artigli"

Gossip TV

L'avvertimento dell'opinionista Adriana Volpe ai concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

È tutto pronto per la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa nuova avventura da due opinioniste d'eccezione, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Le ultime dichiarazioni di Adriana Volpe prima del Gf Vip

Adriana Volpe è una nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Un vero e proprio ritorno a casa vista la sua passata partecipazione al reality show di Signorini come concorrente. Intervistata da Il Giornale, l'ex amatissima gieffina ha voluto lanciare un avvertimento ai protagonisti della nuova edizione.

"Dopo le prime due puntate, dedicate alla loro presentazione, comincerò a dire la mia. E vedrete come tirerò fuori gli artigli, sempre con rispetto comunque. [...] Ha impreziosito il programma grazie alla scelta del cast e al lavoro di introspezione dei Vip lavorando sulla loro parte nascosta. Però senza indugiare in maniera eccessiva e senza cadere nel trash" ha confessato la Volpe riservando parole di stima e affetto nei confronti di Signorini.

Parlando invece dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, Adriana ha rivelato: "Sono curiosa di conoscere le tre principesse, pronipoti dell’ex imperatore dell’Etiopia Hailé Selassié. Jessica, Lucrezia e Clarissa hanno una storia da raccontare. Katia Ricciarelli stupirà con la sua ironia. Manuel Bortuzzo? Sarà un trascinatore".

