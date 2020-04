Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sulla lite con Magalli: "Adesso basta, la verità è che..."

Gossip TV

La conduttrice torna a parlare del rapporto con il suo ex collega.

Adriana Volpe è stata la concorrente più apprezzata della quarta edizione del Grande Fratello Vip e per molti anche la vincitrice morale. Tuttavia, come tutti sanno, a causa di gravi problemi familiari la conduttrice ha dovuto abbandonare inaspettatamente la famosa Casa di Cinecittà.

L'attacco di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli

Intervistata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Adriana ha dichiarato: "Ho sempre pensato che bisogno avere rispetto del pubblico. Io penso sempre di dover essere efficace, diretta e non essere volgare. […] Tutti siamo essere imperfetti e tutti abbiamo un lato bello e io cerco di vedere il mondo con gli occhi dell’ottimismo. [...] Con alcuni invece c’è stata l’infangata gratuita e li devi cercare di sviarle, perché tanto non le cambi. Chi è stato troppo pungente e troppo cattivo ha pagato pegno con il pubblico".

L'ex gieffina non ha perso l'occasione di parlare anche di Giancarlo Magalli e dei loro trascorsi. Il conduttore dei Fatti Vostri ha tentato di riallacciare i rapporti pubblicamente attraverso delle interviste e nel suo programma ma, secondo Adriana, mai di persona: "Con Magalli il primo anno dei Fatti Vostri le cose andavano benissimo perché rappresentavamo due squadre diverse, poi quando ci hanno messo insieme lui ha subito chiarito che lui li fosse il padrone e che non avevamo una conduzione al 50 %. […] Non mi ha mai chiesto scusa e ha avuto tante opportunità, non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Io sono serena cosi come sono, mi ha fatto strano leggere che lui voleva in qualche modo riappacificarsi. […] Fabrizio Frizzi mi ha dato la base, mi ha insegnato il metodo di studio. Ce l’ho nel cuore perché era buono, generoso, solare e aveva un pensiero per tutti".

Chiarito il suo punto di vista su Magalli, la Volpe ha continuato parlando del suo futuro televisivo non nascondendo la voglia e la possibilità di entrare a far parte del gruppo Mediaset: "Il futuro televisivo sarà sicuramente con Mediaset, in Rai ho avuto dei grandissimi maestri ma mi auguro di adesso di avere una opportunità con Mediaset perché mi piace il loro modo di fare gruppo, di fare famiglia. […] Alfonso mi è entrato nel cuore perché non solo ha elevato lo spessore ma la cosa che mi ha più emozionato è quando lo sentivo con la voce rotta, lui lo ha vissuto insieme a noi".

