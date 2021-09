Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Sonia Bruganelli pensa di essere più istintiva, ma..."

Gossip TV

L'opinionista Adriana Volpe parla della sua nuova compagna di avventura al Gf Vip.

Lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 partirà la nuova e attesissima stagione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo anche quest'anno Alfonso Signorini, che sarà accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a ruota libera: le confessioni prima del Gf Vip 6

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno rilasciato un'intervista al settimanale Chi, ripresa da Biccy, in cui hanno parlato l’una dell’altra. "Stimo tanto Sonia" ha confessato l'ex gieffina "...dietro un uomo di successo c’è sempre una grande donna che lavora tra le quinte. Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anche io sono poco razionale nelle mie scelte. Però avere lavorato in tv per 20 anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo".

A farle eco la Bruganelli: "Non mi sentirete mai dire di un concorrente ‘mi piace perché è vero’: siamo in tv ed essere veri non è una qualità a prescindere, posso anche apprezzare un bravissimo stratega. Io e la Volpe su questo siamo diverse. La punzecchio perché lei è molto più attenta, io mi permetto di essere leggera. Le liti sul set del servizio fotografico? Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’ ma era un complimento".

Tra le novità del Gf Vip 6 anche la presenza di due nuove opinioniste pop, due signore di 70 e passa anni. "Le adoro! Saranno meravigliosamente ingestibili e daranno filo da torcere a tutti" ha rivelato Adriana seguita da Sonia che ha dichiarato "Le due opinioniste pop dovrebbero dire quello che noi non possiamo dire, ma io penso di poter dire tutto".

