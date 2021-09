Grande Fratello Vip, Adriana Volpe rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: "È molto battagliera e non ha filtri"

Gossip TV

L'opinionista del Gf Vip vuota il sacco sul rapporto con la sua collega Sonia.

Stasera, venerdì 17 settembre 2021, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'opinionista Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha parlato del rapporto che la lega alla sua collega Sonia Bruganelli.

La verità di Adriana Volpe sul rapporto con Sonia Bruganelli

Adriana e Sonia sono le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, la Volpe ha deciso di rompere il silenzio e rivelare il suo pensiero sulla Bruganelli: "Ciò che conta per me è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Ci siamo supportate prima di andare in diretta, ci siamo date dei consigli, abbiamo brindato".

"Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo personalità e reazioni diverse in puntata!" ha aggiunto la Volpe parlando del loro ruolo di opinioniste al Gf Vip "Ovviamente commenteremo tutto in maniera diversa, altrimenti saremmo copie. Siamo due donne alfa, molto toste ed è bellissimo che ci sia un confronto diretto! Direi che questo friccicore è bello, no? Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo. Sono certissima che avremo due prospettive diverse, ma penso sia positivo e interessante. Se tenterò di conquistarla? Ma spero di averlo già fatto".

Adriana ha infine concluso ammettendo di essere caratterialmente molto diversa da Sonia: "Abbiamo due modi di proporci molto diversi, per fortuna. Siamo due caratteri distanti, questo è vero. Poi magari su alcune cose siamo simili Sonia è molto battagliera e non ha filtri. Devo dire che è arrivata con il libricino, molto precisa".

