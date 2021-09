Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Manila Nazzaro ci sorprenderà, lei ha tante sfaccettature"

Gossip TV

L'opinionista vuota il sacco sui concorrenti della sesta edizione del Gf Vip.

È tutto pronto per la seconda puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 giunto alla sua sesta edizione. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'opinionista Adriana Volpe ha voluto fare un bilancio della prima diretta e dire la sua su alcuni concorrenti del programma.

Le parole di Adriana Volpe su Manila Nazzaro

Intervistata a Casa Chi, Adriana ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero sui concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. "L'obiettivo dei concorrenti è essere credibili nelle scelte" ha dichiarato l'opinionista commentando la scelta dei Vipponi di mandare in nomination Manila Nazzaro "Ha inciso secondo me anche il look, lei è arrivata con queste spalle molto importanti, da pavone, molto sicura di sè e hanno colpito là".

La Volpe, però, sembra avere le idee molto chiare nei confronti della Nazzaro: "Ci sorprenderà tanto perché è una donna forte, sensibile, fragile ma anche determinata. Lei ha tante sfaccettature. A me Manila piace moltissimo. Vedrete che riuscirà a instaurare dei buoni rapporti all'interno della Casa. Più avanti si sentirà più protetta".

A proposito del cast del Gf Vip, l'opinionista ha rivelato: "Sono tutti fortissimi. Secondo me questa edizione è partita a bomba. Sono successe delle cose nella Casa già poche ore dopo il loro ingresso. Gianmaria fa il provolone, lui è convinto di sè. Si piace e sa di piacere. È entrato comunque un personaggio forte. È quello che secondo me creerà delle dinamiche. I peggiori sono quelli trasparenti, che non si espongono".

