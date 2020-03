Grande Fratello Vip. Adriana Volpe in lutto, è morto il suocero Ernesto Parli

Gossip TV

Si è spento ieri il padre del marito della conduttrice.

Ieri si è spento il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli, padre del marito della conduttrice, Roberto Parli. A dare l'annuncio diversi portali sportivi, avendo l'uomo ricoperto la carica di Presidente dell'FC Chiasso per diversi anni.

Adriana ha lasciato il reality del Grande Fratello Vip a causa dell'aggravarsi delle condizioni del suocero che è venuto a mancar, come confermato da Alfonso Signorini, a causa del Coronavirus che continua a mietere vittime in tutto il mondo e in particolare nel nostro paese. L'uomo aveva 76 anni.

Gf Vip, Alfonso Signorini: "Adriana Volpe già da quindici giorni lottava per problemi familiari molto seri"

Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, ha ulteriormente chiarito i motivi che hanno spinto la Volpe a dire addio al Gf Vip:

"Adriana Volpe è uscita dalla Casa questa sera, era già una quindicina di giorni che lottava perché ha dei problemi molto seri in famiglia che riguardano la salute dei suo cari e c'è stato un costante informarla. Ha potuto parlare anche con suo marito e sua figlia, ma ora la situazione si è aggravata e quindi ha dovuto lasciare la casa. Sono contento per lei perché di fronte ad un'emergenza di questo tipo lei deve essere presente. Certo, il programma ha perso una grande protagonista.", ha dichiarato il conduttore in una diretta Instagram.

