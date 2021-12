Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Esprimo ciò che penso nei confronti di tutti senza timore"

Gossip TV

L'opinionista Adriana fa un bilancio della sua esperienza al Gf Vip.

Adriana Volpe si è spesso resa protagonista, insieme alla sua collega Sonia Bruganelli, delle dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Ora, l'opinionista ha fatto un bilancio della sua esperienza televisiva accanto ad Alfonso Signorini.

Adriana Volpe e il suo ruolo di opinionista al Gf Vip

"Come reputo la mia esperienza di opinionista? Entusiasmante!" ha dichiarato Adriana al settimanale Ora parlando del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip "Ho preso finalmente coscienza del mio ruolo e cammino a testa alta punto esprimo ciò che penso nei confronti di tutti in maniera diretta e senza timore".

L'opinionista del Gf Vip 6 ha poi continuato affermando: "Mi sento privilegiata di far parte dell’edizione più lunga della storia del GF vip, finiremo il 14 marzo e quindi mi aspetta ancora un cammino impegnativo e stimolante. In Mediaset mi sono sentita accolta e valorizzata e spero di realizzare un sogno, quello di poter condurre un programma che mi rispecchi in valori ed etica".

Leggi anche Manila Nazzaro difende Soleil Sorge dalle critiche di Miriana Trevisan

A proposito della vicenda giudiziaria che la vede protagonista insieme a Giancarlo Magalli, la Volpe ha confessato: "È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e alla mia famiglia. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito prima o poi a tarallucci e vino e che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.