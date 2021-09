Grande Fratello Vip: "Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sopportano perché...", le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Davide Maggio rivela perché le due nuove opinioniste del Gf Vip non si sopportano e lancia nuove indiscrezioni sul cast.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Davide Maggio ha fatto una diretta davvero interessante in cui ha svelato nuovi dettagli sul rapporto tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e anticipato il nome di alcuni Vip che varcheranno la porta rossa.

Davide Maggio parla di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e anticipa qualche nome inedito

A pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip, sono arrivate delle nuove indiscrezioni riguardanti il cast artistico del reality show condotto da Alfonso Signorini. A lanciarle è Davide Maggio che, come riportato da Biccy, ha parlato in una diretta social della Bruganelli e della Volpe rivelando: "La Volpe avrebbe le gambe più belle della Bruganelli: è stato questo il motivo scatenante del risentimento di Sonia nei confronti di Adriana. Risentimento che c’è stato durante gli scatti della copertina di Sorrisi insieme a Signorini. E’ tutto vero, possono anche negare, c’è un profilo su Twitter che si spaccia per Sonia – anche se credo che non sia lei – che nega, ma lo sanno tutti: non si sopportano".

A proposito del cast della nuova edizione del Gf Vip, Davide Maggio ha confessato: "Il cast lo so bene o male tutto, anche se non ho la lista dei nomi definitivi. Vi posso però dire che Anna Lou Castoldi non ci sarà. Si era pensato di sostituirla con Jasmine Carrisi, ma alla fine non è stato raggiunto l’accordo neanche con lei".

"Ci saranno però 'A' ed 'S'. Chi sono?" ha continuato il giornalista anticipando qualche nome inedito che entrerà nella Casa "'A' è Aldo Montano: è tutto definito, ma pare che manchi l’autorizzazione definitiva del Ministero, perché nel suo caso serve l’autorizzazione. 'S' invece non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. E’ un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello".

