Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al centro delle critiche: "Hanno sempre salvato quelli che..."

Gossip TV

Jo Squillo critica le due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Jo Squillo ha rilasciato un'interessante intervista a Superguidatv. L'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip commentando le dinamiche del gioco e il ruolo delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Jo Squillo critica Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Adriana e Sonia partecipano attivamente alle dinamiche della Casa. A dire la sua sul comportamento delle due opinioniste del Grande Fratello Vip è Jo Squillo che, intervistata da Superguidatv, ha confessato: "Sinceramente non sanno ricoprire il loro ruolo. Me le aspettavo più leali con il gioco e guarda hanno sempre salvato quelli che non dovevano essere salvati rendendo immuni coloro che noi dentro la casa avremmo voluto tutti votare. Hanno sempre indirizzato un po’ il gioco là dove c’erano degli interessi. Questi cambi poi di atteggiamento, delle scuse così immotivate".

"Non mi sono particolarmente piaciute un po’ entrambe in generale. Questo gioco è stato pilotato in modo non vero, non autentico, soprattutto sentendo anche gli umori della casa. Su diverse tematiche importanti le ho trovate fuorvianti e non comprensive della profondità della questione" ha aggiunto l'ex concorrente del Gf Vip.

Leggi anche Jo Squillo a ruota libera su Alex Belli, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo

A proposito del prolungamento del programma, Jo Squillo ha rivelato: "Io forse avrei lasciato il gioco. [...] Qualsiasi cosa sarebbe successa sono grata alla vita. Certe dinamiche hanno sicuramente impedito che io avessi potuto esprimermi meglio come artista".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.