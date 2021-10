Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "È più dura fare l'opinionista che la concorrente"

Gossip TV

Adriana Volpe parla del suo nuovo ruolo di opinionista del Gf Vip.

Adriana Volpe continua a stare al centro del gossip per il suo burrascoso rapporto con Sonia Bruganelli. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice e showgirl si è raccontata parlando anche del suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.

La confessione di Adriana Volpe

Sonia e Adriana non perdono occasione di punzecchiarsi. Anche nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, le due si sono rese protagoniste di un acceso botta e risposta in diretta. "Sulla Casa del Gf Vip è passato un aereo per Adriana Volpe. Per te Sonia, neanche un drone" ha dichiarato Alfonso Signorini provocando le opinioniste del reality.

La provocazione di Signorini ha suscitato la reazione di Adriana: "Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore". A distanza di alcune ore dalla diretta, proprio la Volpe ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato del suo ruolo da opinionista: "Devo essere più efficace e meno logorroica. Il punto di forza spero sia l’obiettività e il fatto di non lasciarne passare una. Alla mia età non ho più filtri, dove c’è un’ingiustizia metto una lente di ingrandimento. Una provocazione non a faccio passare e, se c’è malafede, la sottolineo".

La Volpe ha poi continuato ammettendo: "Meglio stare nella Casa o in studio? Di pancia dico essere concorrente: non giudichi, sei tu che vivi in prima persona e tracci il tuo percorso in totale libertà, senza vincoli e copioni, dici le cose che vuoi e vivi il tuo presente. Il ruolo di opinionista è più complesso, perché guardi tutto dall’alto, esprimi giudizi e ti trovi a condizionare il percorso dei concorrenti nel momento in cui dai l’immunità a uno di loro".

