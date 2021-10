Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: ''Di Sonia Bruganelli apprezzo la sua scarpiera''

Gossip TV

Adriana Volpe parla delle sue impressioni sulla collega Sonia Bruganelli, e svela i concorrenti preferiti del GF Vip.

Che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non vadano d’amore e d’accordo, non è un segreto. Le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono scontrate più volte nel corso delle dirette, nonostante l’iniziale volontà della Volpe di stringere un buon rapporto con la collega. Intervistata da Chi, la presentatrice parla di Sonia e tira le somme sui concorrenti del reality show di Canale5.

GF Vip, Adriana Volpe parla di Sonia Bruganelli

Continua la guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? La presentatrice ha cercato di creare un legame di complicità con la collega del Grande Fratello Vip, ma il suo progetto è andato in frantumi quando la Bruganelli ha postato una foto con Giancarlo Magalli, suo acerrimo nemico. Intervistata da Chi, la Volpe ha rivelato cosa apprezza della collega, ironizzando: “Di getto direi la sua scarpiera ma, vedendola, non puoi non apprezzare i suoi occhi da Titti”. Cosa invece proprio non riesce a sopportare delle Bruganelli? “L’utilizzo che ha fatto dei social in passato e nel presente […]Credo che sia palese che siamo due donne molto diverse per carattere e per vissuto e questa è la nostra forza e il motivo per cui Alfonso ci ha scelto”, ha spiegato Adriana.

Nonostante le evidenti differenze caratteriali, la Volpe ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà: “Coalizziamoci e saremo più forti e allora sì che ci temeranno tutti, Alfonso compreso”. Mentre la Bruganelli non sembra voler cogliere l’invito, Adriana si è fatta un’idea dei concorrenti della sesta edizione del Gf Vip, e svela i suoi preferiti e chi proprio non riesce ad apprezzare: “Francesca Cipriani perché mi dovete, Soleil perché è tosta e provocatrice, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo per le belle persone che sono. Non sopporto quelli che stanno nelle retrovie, che passano settimane senza esporsi. Andrea Casalino è uno di questi”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.