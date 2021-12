Grande Fratello Vip, Adriana Volpe contro Soleil: la verità sulla notte di passione con Belli

Gossip TV

Soleil Sorge e Alex Belli negano di aver consumato al Grande Fratello Vip ma Adriana Volpe insorge.

Alex Belli è stato squalificato ma ciò non impedisce all’attore di essere ancora protagonista assoluto della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata, in onda su Canale5, si è indagato sulla presunta notte di passione di Alex e Soleil Sorge, mentre Adriana Volpe ha perso la calma e si è scagliata senza mezzi termini contro la bionda influencer.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si scaglia contro Soleil

Dopo aver dato vita al triangolo amoroso più contraddittorio e passionale di sempre, Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip ma continua a far parlare di sé e del rapporto con Soleil Sorge. L’influencer ha riflettuto a lungo sull’amicizia speciale con Belli, arrivando ad accusare l’ex gieffino di averla ingannata, forse in combutta con la moglie Delia Duran. Ascoltando le parole di Soleil, Alex si è difeso e ha ribadito di stare attraversando una grave crisi con Delia, e di non aver mai mentito sul rapporto con Sorge, che secondo lui stava prendendo una piega ben diversa dalla semplice chimica artistica.

Nel corso della puntata, mentre il padre di Manuel ha ignorato Lulù Selassié, l’italo-americana è tornata sulla questione, incontrando anche la madre Wendy Kay, e ribadendo di essere innamorata del suo misterioso fidanzato. Alfonso Signorini ha indagato sulla notte che i due gieffini hanno trascorso completamente coperti dalle lenzuola, per sfuggire alle telecamere, dopo aver visto il fuori onda di Delia, che accusa il marito di aver consumato un rapporto intimo con Soleil. Quest’ultima nega apertamente, mentre Belli rimane sul vago e alimenta i pettegolezzi.

Vedendo Soleil pronto a scagliarsi contro l’attore, Adriana Volpe ha preso la parola ed è esplosa: “Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che tu hai stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in Casa. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”. Il commento di Adriana ha trovato il favore del pubblico, che da diverso tempo sembra aver smesso di credere alla buonafede di Sorge.

